Christine Hechler verabschiedet

Elmshausen. Mit einer kleinen Feier im Elmshäuser Kindergarten wurde Christine Hechler in den Ruhestand verabschiedet. Von 2003 bis 2017 arbeitete die engagierte Reichenbacherin als Leiterin im evangelischen Kindergarten in Lautern. Mit viel Engagement setzte sie sich im Bereich Naturpädagogik und Religionspädagogik für die Einrichtung ein. Insbesondere die musikalische Früherziehung lag Hechler am Herzen, wofür sie mit dem Team und den Kindern Auszeichnungen erhielt.

In ihren letzten drei Berufsjahren arbeitete Hechler unermüdlich und mit immer neuen Ideen als Vollzeitkraft in der Kindertagesstätte in Elmshausen. Sie war bei Kindern, Eltern sowie ihren Kolleginnen sehr beliebt und wird eine Lücke hinterlassen.

Als des Dankes für die musikalische Begleitung zahlreicher kirchlicher Veranstaltungen wurden Hechler drei wertvolle alte Orgelpfeifen aus der Reichenbacher Kirche überreicht. red/Bild: Kindergarten