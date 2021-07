Christdemokraten wollen sich besser vernetzen

Lautertal. Die Lautertaler Christdemokraten hatten bei ihrem Stammtisch im Reichenbacher Gasthaus Zur Traube jüngst den CDU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Michael Meister zu Gast. Alle Mitglieder aus Vorstand, Fraktion und den Ortsbeiräten hatte der Ortsverbands-Vorsitzende Carsten Stephan eingeladen.

Gesprächsthemen gab es an diesem Abend reichlich. Gerne hätte man eine CDU-Mitgliederversammlung abgehalten, jedoch hat man, wegen der Corona-Pandemie, den Rahmen für dieses Treffen etwas kleiner gehalten.

Die Krise war auch an diesem Abend ein Thema. So erinnerte Meister daran, dass sowohl PCR-Tests als auch der Impfstoff von Biontech in Deutschland entwickelt wurde. Im Vergleich zu anderen Ländern sei Deutschland bisher, was die Auslastung von Intensivstationen und Sterblichkeitsraten angeht, besser durch die Pandemie gekommen als viele Nachbarländer.

Gute Kontakte nach Lindenfels

Auch im Kreis Bergstraße sind einige Branchen besonders hart von der Pandemie betroffen. Gerade die Bereiche Tourismus, Einzelhandel und Gastwirte seien hier erwähnt. Die Arbeitslosenquote liege derzeit im Kreis bei 3,7 Prozent, so Meister. Es sei wichtig, dass nicht nur beim Thema Umwelt nachhaltig gedacht wird, sondern auch bei den Finanzen, fuhr Meister fort.

Nicht nur wegen der kommenden Bundestagswahl, sondern auch generell möchten sich die Lautertaler Christdemokraten noch stärker mit den anderen Orts- und Stadtverbänden der CDU vernetzten. Es gebe noch viel Potenzial. „Einen guten Draht etwa ins benachbarte Lindenfels haben wir ja schon, diesen können und sollten wir auch noch ausbauen“, kündigte Vorsitzender Stephan an.

Kritik an der Bauschutt-Anlage

Erhebliche Kritik an der geplanten Bauschutt-Recyclinganlage am Rande von Kolmbach brachte der Gadernheimer Ortsvorsteher Peter Bünau hervor – ein Thema, das sowohl Lautertal als auch Lindenfels betrifft. Die CDU Lautertal unterstützte in der Vergangenheit den Ortsbeirat Gadernheim, wie die Christdemokraten feststellen. Die letztliche Entscheidung hierzu trifft aber das Regierungspräsidium in Darmstadt.

Die Umweltpolitik nahm bei dem Treffen ebenfalls einen breiten Raum ein. Neben vielen weiteren Themen wurde am Schluss auch die Bundestagswahl direkt angesprochen. Hierbei sei zu erwähnen, dass der größte Einschnitt für die Regierungsparteien noch bevorsteht. Zum ersten Mal seit 1949 tritt bei der nächsten Bundestagswahl kein Amtsinhaber an. Es wird auf jeden Fall einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben. red