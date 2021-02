Lautertal. „Besser-Wissen ohne Alternativen hilft nicht weiter.“ So sieht die CDU das „Getöse“ des Grünen-Gemeindevertreters Udo Rutkowski im Finanzausschuss um den Anschluss an die Riedgruppe Ost zur Absicherung der Versorgung der Lautertaler Bürger mit Wasser. Für die CDU stehe eine nachhaltige Sicherung der Wasserversorgung aus eigenen Quellen mit hoher Wasserqualität an oberster Stelle.

Tatsache sei, dass die Quellschüttungen aufgrund der geringeren Niederschlagsmengen schon seit Jahren rückläufig seien und aus den Tiefbrunnen deshalb die maximale Fördermenge herausgeholt werde. „Dieser Trend wird sich wohl nicht mehr umkehren. Daher steht für die CDU die Investition in das Wassernetz an erster Stelle, und in den Haushalten sind die notwendigen Investitionen vorgesehen. Der Anschluss an die Riedgruppe Ost zur Verhinderung von Wassernotständen ist ein wichtiger Baustein“, schreiben die Christdemokraten. Für sie stehe eine langfristige Planung im Vordergrund, gerade deshalb sei ein langfristiger Vertrag angestrebt worden. Zudem sei ein Puffer eingeplant worden, der es ermögliche, die Tiefbrunnen in Elmshausen und Reichenbach zu entlasten.

„Das durch die Riedgruppe Ost gelieferte Wasser muss nicht aufbereitet werden, was Kosten einspart. Auf Dauer können bereits jetzt wegen zu geringer Schüttung nicht genutzte Quellen stillgelegt werden, was Kosten für ihre Unterhaltung und den Energieaufwand reduziert.“

Dass nun die Grünen kurz vor der Wahl in einer Prognose nach nur zwei Jahren Ried-Anschluss zu der Erkenntnis kämen, dass die Mindestabnahmemenge viel zu hoch sei und die Gemeinde Geld aus dem Fenster werfe, hält die CDU für „nicht seriös“. Es stehe für eine „fehlende Weitsicht“. Die Liefermenge von jährlich 87 000 Kubikmetern Wasser sei aus wirtschaftlichen Gründen eine Vorgabe der Riedgruppe Ost gewesen und nicht der Wunsch der Gemeinde, erinnert die CDU. „Dabei ist es aus heutiger Sicht schwierig, überhaupt noch Vertragsmengen zu bekommen.“

CDU will einen „sicheren Weg“

Nach einer Empfehlung der Wasserkommission und dem Beschluss der Gemeindevertretung solle das gute und preiswerte Wasser aus dem Ried vorrangig genutzt werden. Dadurch sänken die Kosten für die Energieversorgung der Tiefbrunnen erheblich, und die erlaubten Fördermengen würden nicht überschritten. „Wenn jetzt bekannt wird, dass die Umsetzung der Empfehlungen nicht befolgt wurde, ist dies kein Versäumnis der CDU, denn sie ist nicht für die Steuerung und Verteilung des Wassers zuständig. In den Jahren, als die Grünen mit der SPD die Mehrheit in der Gemeindevertretung hatte, wurden viele Investitionen versäumt und zudem ein riesiger Schuldenberg in einem finanziellen Chaos hinterlassen. Die CDU hat hier vieles anders gemacht“, schreibt die Partei weiter.

Die Gemeinde sei so auch für den „für die Grünen anscheinend vollkommen unrealistischen“ Fall, dass die Quellschüttungen in Lautertal noch weiter sänken. Falls die Lieferungen aus dem Ried dann nicht ausreichten, hätte die Gefahr bestanden, dass eine Aufstockung wegen anderer Verpflichtungen der Riedgruppe nicht möglich sei. „Dieses Szenario will keiner. Daher stehen wir für einen sicheren Weg und eine nachhaltige Wasserversorgung, die zu wirtschaftlichen Preisen die Bürger versorgt. So sind gerade zu Beginn des Jahres die Wassergebühren auf Antrag der CDU gesenkt worden“, heißt es in der Stellungnahme weiter. tm/red