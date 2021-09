Lautertal. Die Bergsträßer CDU-Kreistagsfraktion lädt zu einer Waldexkursion ein bei Gadernheim ein. Ralf Schepp, Leiter des Forstamts Lampertheim, wird über Schäden an Buchen- und Fichtenbeständen, deren forstliche Behandlung, die Vermarktung des Schadholzes sowie die Wiederbewaldungsstrategie an der Neunkircher Höhe informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Exkursion findet statt am Samstag, 4. September, 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Naturparkparkplatz „Am Rauenstein“ in Gadernheim. red