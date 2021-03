Auch am Tag nach der Kommunalwahl gibt es noch keine Klarheit über die künftigen Machtverhältnisse in der Gemeindevertretung. Die Auszählung der Stimmzettel gestern hat die im Trendergebnis am Sonntag noch sichtbare Mehrheit für LBL und CDU relativiert. Die beiden Fraktionen kämen nach dem Stand von gestern Abend immer noch auf einen Überhang von einem Sitz in der Gemeindevertretung. Am

...