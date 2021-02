  CDU erinnert an das „Finanzchaos“

Carsten Stephan (BILD: CDU) kritisierte den Vorwurf der Grünen, Lautertal sei durch die Vorgänge um die Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks mit der Stadt Bensheim „aufs Abstellgleis“ geraten. Viel mehr habe der Handlungsfähigkeit der Gemeinde das „Finanzchaos“ geschadet, das SPD und Grüne angerichtet hätten. Die CDU habe dagegen viele „richtungweisende Entscheidungen“ auf den Weg gebracht.

Stephan nannte die Sanierung des Haushalts, ein Konzept für die Kindergärten und den geplanten Straßenzustandskataster als Beispiele. Dass Lautertal demnächst Beratung durch das Land in der Haushalts- und Finanzpolitik in Anspruch nehmen könne, gehe ebenfalls auf eine CDU-Initiative zurück. Nach der Kommunalwahl werde es darum gehen, auch für die Immobilien der Gemeinde ein Konzept für Sanierung und Erhalt zu entwickeln, kündigte Stephan an.

Über die erneut zurückgestellte Sanierung der Hutzelstraße in Staffel sagte Stephan, dass die CDU die Entscheidung mittrage. Allerdings sei sie nicht der Meinung, dass es sich nur um einen „Feldweg“ handele. Vielmehr werde die Hutzelstraße gerne vor allem von älteren Menschen als Wander- und Spazierweg genutzt und habe daher auch eine touristische Funktion.

„Reines Wahlkampfgetöse“

Zum Thema Wasserversorgung sagte Stephan, der Anschluss an die Riedgruppe Ost sei „richtig und wichtig“ gewesen. Die Tiefbrunnen der Gemeinde seien ausgelastet und bräuchten dringend eine Schonung. SPD und Grüne hätten es über Jahre hinweg versäumt, die Versorgungseinrichtungen zu sanieren. Die Kritik der Grünen an den Kosten für den Wasserbezug wertete Stephan als „reines Wahlkampfgetöse“. Die Grünen hatten darauf hingewiesen, dass Lautertal deutlich mehr Wasser kaufe als eigentlich nötig und daher zu viel Geld ausgebe. tm