Lautertal. Die Lautertaler CDU ist mit der Resonanz auf ihren „Lauter-Talk“ mit Landrat Christian Engelhardt zufrieden. Der Vorsitzende Carsten Stephan berichtete, es seien viele Teilnehmer live zugeschaltet gewesen. Mehr als 3000 Zuschauer hätten sich zudem das Video bei Facebook angeschaut haben. Die Impfung gegen das Coronavirus seien offensichtlich „eines der zentralen Themen der jetzigen Zeit“. Gerade jetzt seien Änderungen an den Kontaktbeschränkungen und neue Perspektiven für das weitere Voranschreiten von Öffnungen grundlegend. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus stellten einen Grundpfeiler der weiteren Strategie in der Pandemie dar, so der CDU-Gesundheitsexperte und Allgemeinmediziner Ernst Neuschild.

Die Impfstrategie des Kreises Bergstraße sieht Neuschild „unter den gegebenen Umständen positiv“. Hilfreich sei zudem eine strikte Isolierung gefährdeter Bürger, zum Beispiel im Gadernheimer Seniorenheim Elisabeth, das damit viel Erfolg und Glück gehabt habe, so Neuschild. „Impfen nützt und Impfen schützt. Das gilt für alle Menschen und auch für alle zugelassenen Impfstoffe, egal ob von Biontech, Moderna, Astrazeneca und ganz neu Johnson & Johnson.“

Es könne allerdings die Dauer der Wirkung der Impfstoffe bisher noch nicht beurteilt werden. Es werde sich zeigen, ob in Zukunft noch einmal nachgeimpft werden müsse. Alle Impfstoffe seien aber auch bei allen zurzeit bekannten Virus-Mutationen wirksam.

Wer den „Lauter-Talk“ sehen möchte, findet ihn noch auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite der CDU Lautertal. Ein Facebook-Konto ist nicht notwendig. Ergänzend dazu verweist die CDU auf ihr Angebot, bei Fragen direkt den Kontakt zu suchen. red