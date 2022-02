Carsten Stephan ist Lautertaler CDU-Fraktionschef

Lautertal. Die CDU-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung hat einen neuen Vorsitzenden: Carsten Stephan (Bild: CDU), gleichzeitig Vorsitzender des Ortsverbands der Christdemokraten, wird diese Rolle künftig übernehmen.

Nachdem Uwe Volk aus persönlichen Gründen vom Amt des Fraktionsvorsitzenden der CDU im Lautertaler Gemeindeparlament zurückgetreten war, galt es nun, zeitnah einen Nachfolger zu bestimmen, wie der Ortsverband mitteilt.

Einstimmig gewählt

© CDU Lautertal

Beide stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Lautertaler Gemeindeparlament, Erich Sauer und Michael Roth, hatten bereits im Vorfeld erklärt, dass sie bei der Wahl zum Vorsitzenden nicht zur Verfügung stehen würden.

Carsten Stephan stellte sich schließlich zur Wahl und wurde auf der Fraktionssitzung nun einstimmig zum neuen Vorsitzenden der CDU Fraktion in Lautertal gewählt. So liegen nun Partei- und Fraktionsvorsitz bei den Lautertaler Christdemokraten in einer Hand. red