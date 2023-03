Reichenbach. Wasserstellen ziehen bekanntlich Tiere an. Selbst dieser blecherne „Goldfasan“ fand den Haderbronn an der Friedhofstraße in Reichenbach verlockend. Und weicht nicht mehr von diesem Brunnen. Auch so kann man öffentliche Plätz verschönern. koe/Bild: koe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1