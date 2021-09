Bürgermeister in Reichenbach

Gadernheim. „Auf ein Wort“ ist der Titel der Gastro-Sommertour von Lautertals Bürgermeister Andreas Heun, die am heutigen Freitag, 10. September, in Reichenbach fortgesetzt wird. Die Runde in Doras Café beginnt um 17 Uhr.

Bürgermeister Heun hatte angekündigt, dass seine Besuche in den Lokalen eine Gelegenheit bieten sollen, um mit den Betreibern und hoffentlich vielen Gästen ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich seien die Treffen draußen. „Ein Getränk für die ersten zehn Gäste geht auf meine Rechnung“, sagte Heun. red