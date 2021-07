Lautertals Bürgermeister Andreas Heun sieht bei der Beratung der Bebauungspläne Destag und Östlich der Steinaue die Gemeindevertretung am Zug. „Es liegt an Ihnen, hier eine Entscheidung herbeizuführen“, hatte Heun schon in der Sitzung der Gemeindevertreter gesagt.

Nach der Sitzung wies Heun Kritik der Lautertaler Bürgerliste an ihm als „unsachlich“ zurück. Vor allem über die Wortmeldung

...