Bürgerliste und CDU wollen „keine Blockbildung“

Lautertal. Stabilisierung der gemeindlichen Finanzen und die positive Entwicklung der Gemeinde Lautertal – das sind die Hauptziele, die Lautertaler Bürgerliste und CDU in einer Pressemitteilung zur Fortsetzung ihrer Koalition für die nächsten fünf Jahre nennen.

Die CDU war mit 30,87 Prozent als stärkste Fraktion aus der Kommunalwahl am 14. März hervorgegangen, die LBL war mit 25,23 Prozent drittstärkste Kraft geworden. Zusammen kommen die beiden Gruppen auf 56,10 Prozent der Stimmen.

Offen für gemeinsame Lösungen

Um die gemeinsame Mehrheit mit 14 Sitzen in der Gemeindevertretung auch im Gemeindevorstand abzubilden, hatten die Partner für die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April eine gemeinsame Liste aufgestellt, sie besetzen nun aktuell vier Sitze im sechsköpfigen Gemeindevorstand. Auch bei der vorherigen Größe von sechs Sitzen hätten CDU und LBL somit eine Mehrheit gehabt, wie die Partner in der Pressemitteilung hervorheben. Damit die Besetzung im Gemeindevorstand jedoch auch gemäß der Verteilung aller Fraktionen abgebildet werden könne, „hatten wir uns entschlossen, den Gemeindevorstand auf insgesamt acht Mitglieder zu erweitern.“ Bereits in der Vergangenheit habe sich ein solches Vorgehen bewährt. Die CDU erhalte somit in Zukunft drei Sitze im Gemeindevorstand. SPD und LBL erhalten beide jeweils zwei Sitze und die Grünen einen Sitz. Gerade, weil Lautertal eine kleinere Gemeinde sei, ist jede ehrenamtliche Hilfe hilfreich.

„Es handelt sich hier auch keinesfalls um eine Blockbildung. Auch SPD und GLL hatten in früheren Jahren eine Kooperation, zudem ist dies ein durchaus übliches kommunalpolitisches Verfahren“, heben CDU und LBL hervor. Auch bei einer grundlegenden Zusammenarbeit zwischen zwei Fraktionen sei es durchaus möglich, in Sachthemen gemeinsame Lösungen mit allen Fraktionen zu erarbeiten, wie dies auch bereits in den vergangenen Jahren der Fall war.

Bezeichnend sei, dass die SPD keine personellen Vorschläge für die Gremien parat gehabt habe. Weder habe sie den SPD-Bürgermeister, Andreas Heun, für entsprechende Positionen vorgeschlagen, noch habe sie Vorschläge aus den eigenen Reihen gemacht. „So konnten dann leider auch nicht alle Positionen im ersten Anlauf besetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter,

CDU und LBL freuten sich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und seien offen für gemeinsame Sacharbeit mit der SPD und den Grünen. red

