Es ließ sich gestern gut an für die Wahlgewinner von 2016: Die Lautertaler Bürgerliste kletterte in den Trends bei der Auszählung bis auf 33 Prozent. Das blieb allerdings nicht so, denn mit jedem weiteren Stimmbezirk veränderte sich das Ergebnis teilweise deutlich.

Und es blieben am Wahlabend mehr Unsicherheiten als sonst. Denn zum einen wurden wieder nur die Listenstimmen ausgezählt.

...