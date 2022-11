Gadernheim. Zu einem ersten „Büchertisch“ nach der Coronapause eingeladen hatte die Mittelpunktschule in Gadernheim. Schulleiter Alwin Zeiß begrüßte Eltern und Schüler in der dicht besetzten Aula zu diesem Lesestoffangebot. Barbara Sturm und Christina Kindinger hießen mit ihren ersten und dritten Klassen die Gäste mit Liedern auch zum Mitsingen willkommen. Dann konnten die in der Mediothek und im Raum der Talent Company ausgestellten Bücher ausgiebig betrachtet werden. Den Lesestoff hatte eine Fürther Buchhandlung ausgelegt. Durch diesen direkten Kontakt mit Büchern sollen die Schüler zu mehr Lesen angeregt werden. Deutlich fiel auf, dass das Interesse der jüngeren Schüler an Büchern wesentlich größer war als bei den älteren. Eine üppige, von Eltern gespendeten und von der SV organisierten Kaffee- und Kuchentafel, lud zum Verweilen ein. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf geht in die SV-Kasse, während die Mediothek vom Verkauf der Bücher profitieren wird. koe/Bild: koe

© Walter Koepff