Bücher-Café in Reichenbach

Reichenbach. Am morgigen Samstag, 13. November, ist bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach ein Bücher-Café. Da Kaffee und Kuchen angeboten werden, gilt die 3 G - Regel und eine Maskenpflicht während des Stöberns und bis zu den Plätzen.

In der Zeit zwischen 14.30 und 17 Uhr gibt es ein reichhaltiges Angebot an Büchern, Kalendern, CDs, Adventskalendern und vielem mehr. Gestöbert werden darf auch am Freitag, 19. November, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 20. November, zwischen 10 und 14 Uhr. Dann gibt es allerdings keine Bewirtung, es gilt auch nicht die 3 G - Regel, jedoch die Maskenpflicht. red