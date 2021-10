Buchen und Fichten sind abgestorben

Lautertal. Förster Dirk Dins hat in der Sitzung des Lautertaler Bauausschusses einen umfassenden Überblick darüber gegeben, wie es um den Wald der Region steht. „Nicht gut“, sagte er kurz und treffend. Das liege unter anderem an den trockenen Sommern und am Befall der Bäume durch den Borkenkäfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von den 422 Hektar des Lautertaler Gemeindewaldes sind 54 Prozent Buchenwald. Auch die Fichten haben gelitten, doch der Bestand ist deutlich geringer als bei den Buchen, informierte Dins. Entlang der Hauptwege und Erholungseinrichtungen mussten zahlreiche abgestorbene Buchen gefällt werden. Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung verursachten bereits in der ersten Jahreshälfte erhebliche Kosten, so Dins.

In diesem Jahr wurden bisher im Gemeindewald bereits etwa 1500 Festmeter Fichten-Borkenkäferholz eingeschlagen, vor allem im Bereich der Gemarkung Gadernheim, informierte der Förster. Dins ging ebenso auf den Verfall des Holzpreises ein, der sich aber nun umgekehrt habe. Vor allem Bauholz sei deutlich teurer geworden, was wiederum höhere Einnahmen auf Gemeindeseite bedeute.

Einnahmen aus dem Holzverkauf

In diesem Herbst müssten weitere nun Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, so Dins. Er rechne mit 10000 Euro an Finanzbedarf. Allerdings stünden diesen Ausgaben Einnahmen aus dem Holzverkauf gegenüber, ergänzte er. Im Waldwirtschaftsplan 2021 wurde eine Einschlagmenge von 2000 Festmetern geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der aktuelle Stand des Holzeinschlags im Gemeindewald liege bei etwa 2600 Festmetern, erfuhren die Teilnehmer der Sitzung. Dabei handele es sich um Schadhölzer, Frischeinschlag sei nicht durchgeführt worden, erläuterte er. Zum Vergleich nannte Dins noch zwei weitere Zahlen. Im Jahr 2020 mussten rund 4400 Festmeter im Gemeindewald aufgearbeitet werden, davon 3600 Festmeter Fichten-Borkenkäferholz und etwa 800 Festmeter Buchen-Schadholz. Der Waldwirtschaftsplan 2022 liegt vor und kalkuliert wird mit 1590 Festmetern.

Weitere wichtige Maßnahmen betreffen die Wiederaufforstung. Sie werden derzeit durch staatliche Zuschüsse gefördert. „Darum bemühen wir uns selbstverständlich“, so Dins.

Die vordringliche Aufgabe sehen Experten wie er in der nachhaltigen Sicherung der Multifunktionalität der Wälder und in der Zeit des Klimawandels auch in der Schaffung eines klimastabilen Waldes durch klimastabile Mischbestände und entsprechende Baumarten. Hierbei gehe es ebenso um den Kompromiss aus Erreichen einer möglichst hohen Klimaschutzleistung des Waldes und der Erhaltung naturschutzfachlich, waldökologisch wertvoller Bereiche. Die Ausweisung von Naturwaldflächen sehen Fachleute heute ebenso als wichtigen Punkt, den man beim Thema Wald stärker in den Blick nehmen muss.