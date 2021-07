Brücke auf der Hauptstraße in Lautern ist beschädigt

Lautern. Schon vor dem Hochwasser in Deutschland bereiteten in Lautern Unterspülungen an der Brücke über die Lauter auf der Hauptstraße im Unterdorf Sorgen. Das südliche Widerlager ist unterspült und größere Bruchsteine sind herausgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hochwasser könnte hier weiteren Schaden anrichten. Die Gemeindeverwaltung kennt das Problem aber bereits, wie Bauamtsleiter Jan-Niklas Gehbauer auf Anfrage erläuterte. Es werde derzeit ermittelt, wie groß der Schaden ist und wie er behoben werden könne.

Über eine Gasleitung, die parallel zur Brücke verlegt ist, und bei einem Abbruch der Wand ihren Halt verlieren könnte, habe die Gemeinde inzwischen das Versorgungsunternehmen informiert, berichtete Gehbauer weiter. koe/Bild: koe