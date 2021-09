Gadernheim. Der Brandauer Weg in Gadernheim wird am Montag, 6. September, wegen Asphaltierarbeiten halbseitig gesperrt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, soll die Baustelle in Höhe der Hausnummer 44 innerhalb eines Arbeitstages abgeschlossen werden.

Der Verkehr wird über die Straße In der Schweiz umgeleitet. red