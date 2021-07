Boule auf den Steinbachwiesen

Fürth. Nachdem die Infektionszahlen in der Pandemie zurück gegangen sind und Lockerungen genehmigt wurden, hat nun auch die Kolpingsfamilie Fürth mit den Planungen für das Halbjahres-Programm begonnen.

Am Samstag, 30. Juli wird um 18 Uhr in den Steinbachwiesen ein Boule-Spiel angeboten. Bei Rotwein, Käse und Weißbrot können die Teilnehmer einen gemütlichen Abend verbringen.

Am Freitag, 20. August, ist ein Grillfest am Kolpingheim vorgesehen. Die Mitgliederversammlung soll am 1. Oktober stattfinden. Am 23. Oktober ist der Kolping-Weltgebetstag und am 11. Dezember findet der Kolpinggedenktag statt. red