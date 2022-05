Reichenbach. Wolfgang Hechlers Bild von der mit Gusseisen eingefassten Glaskuppel der Börse im portugiesischen Porto gefiel beim Clubabend des Foto-Amateur-Clubs (FAC) Reichenbach von den eingereichten Arbeiten am besten. Thema beim Bild des Monats war „Gläser“. Die Menge an Glas in der Aufnahme von Hechler beeindruckte besonders. koe/Bild: Hechler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Weitere Fotos unter fac-reichenbach.de