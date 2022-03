Blutspendeaktion in Elmshausen

Elmshausen. Da Blutspenden in der Medizin unverzichtbar sind, lädt die Lautertaler DRK-Ortsvereinigung zu einem weiteren Blutspendetermin am Donnerstag, 7. April, in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr in die Lautertalhalle in Elmshausen ein. Wie Bereitschaftsleiter Sven Rascher mitteilte, wird die Blutabnahme unter Corona-Bedingungen ablaufen.

Das bedeutet, dass eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich ist. Bei der Reservierung sollte der Blutspendeausweis bereitgehalten werden, da die Spendernummer abgefragt wird. Termine können auch telefonisch reserviert werden. Die Reservierung ist erforderlich, um Abstand zwischen den Teilnehmern einhalten und die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Spender begrenzen zu können.

Personalausweis mitbringen

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren und völlige Gesundheit. Erstspender sollten nicht über 65 Jahre alt sein. Bei entsprechendem Gesundheitszustand ist eine Blutspende bis zum 73. Geburtstag möglich. Zwischen den einzelnen Spenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Männer können bis zu sechsmal und Frauen viermal im Jahr Blut spenden. Beim Termin muss man seinen Personalausweis vorlegen. Wichtig ist, vor der Blutspende ausreichend viel zu trinken. koe

Info: Terminreservierung unter Tel.: 0800 / 1194911 oder blutspende.de/blutspendetermine/ Weitere Termine: 7. Juli, Heidenberghalle Gadernheim und 6. Oktober, Lautertalhalle Elmshausen, jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr