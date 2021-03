Elmshausen. Kein Aprilscherz ist der nächste Blutspendetermin am Donnerstag, 1. April, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen. Wie der Bereitschaftsleiter der DRK-Ortsvereinigung Lautertal, Sven Rascher, mitteilte, werde die Blutabnahme wieder unter den bereits praktizierten Corona-Bedingungen ablaufen.

Das bedeutet, dass eine Teilnahme nur nach Anmeldung im Internet oder per Telefon möglich ist. Bei der Reservierung sollte der Blutspenderausweis bereitgehalten werden, da die Spendernummer abgefragt wird. Die Reservierung ist erforderlich, um den Mindestabstand zwischen den Teilnehmern einhalten und die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Spender begrenzen zu können.

Voraussetzung für eine Teilnahme an einer Blutspende ist ein Mindestalter von 18 Jahren und völlige Gesundheit. Erstspender sollten je nicht über 65 Jahre alt sein. Bei einem entsprechenden Gesundheitszustand ist eine Blutspende bis zum 73. Geburtstag möglich.

Personalausweis mitnehmen

Zwischen den einzelnen Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Männer können insgesamt bis zu sechs Mal und Frauen vier Mal im Jahr Blut spenden. Beim Blutspendetermin muss man sich mit dem Personalausweis ausweisen können. Wichtig ist außerdem, vor der Blutspende genügend zu trinken. koe