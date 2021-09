Blumen am Kaiserturm in Gadernheim sollen die Menschen aufheitern

Gadernheim. Von einer farbigen Blumeninstallation wurden kürzlich Besucher des Kaiserturms auf der Neunkircher Höhe, dem höchsten Punkt Lautertals, positiv überrascht. Laut Floristin Madeleine Betzga aus Gadernheim möchte sie, dass die Menschen das Leben positiver betrachten, um in Momenten, in denen man nicht mehr weiter weiß, einen Weg findet, um mit der Situation leichter umgehen zu können. Manchmal erschienen die Probleme so riesig wie etwa der Kaiserturm.

Bei einer vergleichbaren Installation an den grauen Felsen des Felsenmeeres erläuterte Madeleine Betzga auf einer Informations-Tafel, dass man in dieser grauen und harten Zeit mehr Farbe brauche sowie Dinge, die einem gut tun.

Daher forderte sie dazu auf, die Welt wieder bunter zu machen. Zu einem weiteren Blumenarrangement auf einem verrosteten Gabelstapler am Rauhenstein wies die Künstlerin darauf hin, dass man Dinge oft gleich in eine Schublade stecke. Altes und Kaputtes erscheine aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet plötzlich schön und besonders. / koe