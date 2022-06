Blütenweg-Jazzer spielten zum Apeg-Jubiläum in Reichenbach

Reichenbach. Vierzig Jahre gibt es in Lautertal den Apeg, wobei die vier Buchstaben die griffige Kurzform für Arbeitskreis Partnerschaft Europäischer Gemeinden ist. Und das wiederum steht für das Miteinander mit den Partnerkommunen in England, Frankreich und Italien. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu den Jubiläen der Gemeinde Lautertal (50 Jahre) und der Verschwisterung mit Dogliani in Italien (fünf Jahre) hat der Verein auch sein eigenes Jubiläum (40 Jahre) gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierzu gab es nach einem Empfang im Rathaus in Reichenbach ein Konzert mit den Original Blütenweg-Jazzern. Die brachten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, ein Hörgenuss fürs gut gelaunte Publikum. Zugleich bot das Treffen viel Gelegenheit zum Plaudern. thz/Bild: Zelinger