Bis 12 Uhr gibt es noch Wahlunterlagen

Lautertal/Lindenfels. Morgen (Sonntag) werden in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau neue Kirchenvorstände gewählt. Die Gemeinde in Lindenfels hat diese Wahl als allgemeine Briefwahl organisiert. Das Wahllokal im evangelischen Gemeindehaus ist in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zur Abgabe der Wahlbriefe geöffnet. Bis 12 Uhr können dort Wahlberechtigte noch Unterlagen anfordern.

AdUnit urban-intext1

Stimmzettel, die nach 18 Uhr abgegeben werden, werden nicht mehr berücksichtigt. Die Auszählung der Stimmen ab 18 Uhr ist öffentlich. Das Hygienekonzept lässt aber nur eine begrenzte Zahl von Besuchern zu. Die Kandidaten treffen sich um 19 Uhr im Gemeindehaus zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand. red

In der evangelischen Gemeinde Beedenkirchen kann morgen direkt gewählt werden. Das Wahllokal in der Pfarrscheuer ist von 10 bis 18 Uhr offen. red