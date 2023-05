Knoden. Eine Seltenheit kann man am Knodener Kirchpfad kurz vor dem kleinen Lautertaler Ortsteil entdecken. Zwei alte Birnbäume sind dort in voller Blüte zu bewundern. Große Birnbäume sind nur noch selten in der Gemarkung zu finden, hier erfreuen gleich zwei Exemplare den Wanderer. / koe

