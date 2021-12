Bessere Sicht für Autofahrer in Reichenbach

Reichenbach. „Was lange währt, wird endlich gut“, meinten Anwohner der Straße Am Kieshügel, nachdem die lange angekündigten Poller an der Einmündung ihrer Straße in die Beedenkirchener Straße gesetzt worden waren.

Immer wieder wurde die Einfahrt von Autos zugeparkt, so dass eine sicher Einfahrt in die Straße nach Beedenkirchen nicht möglich war. Eigentlich wäre diese Absperrungsmaßnahme nicht notwendig, da fünf Meter vor und nach Einmündungen sowieso nicht geparkt werden darf. Sonst müssten an allen Kreuzungen solche Poller eingebaut werden.

Die Verzögerung der Maßnahme am Kieshügel ist durch den Ausbau der Glasfaserversorgung entstanden, da die Poller dann im Wege gestanden hätten. koe/Bild: koe