Bescheidener Stifter der Karl-Stähr-Hütte

Elmshausen. Spärlich gesät sind die Informationen über den ehemaligen Einwohner Elmshausens, Karl Stähr. Wie der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Elmshausen (VVE), Henry Scheppers, herausgefunden hat, muss Stähr etwa ab 1970 in dem heutigen Lautertaler Ortsteil gewohnt haben. Über seine Familie sei fast nichts bekannt.

Karl Stähr hatte die Errichtung der nach ihm benannten Schutzhütte an dem südlich um den Hohberg verlaufenden Forstweg finanziell unterstützt. Er war auch Gründungsmitglied des am 14. Mai1971 entstandenen Verschönerungsvereins und bereits im kommissarischen Vorstand stellvertretender Vorsitzender. Auch in dem ersten offiziellen Vorstand arbeitete Stähr ab Juni 1971 als Stellvertreter des Vorsitzenden Willi Hartmann in dem Führungsgremium mit.

Früh verstorben

Der damalige Rechner und Schriftführer Albrecht Böttinger beschreibt Stähr als einen zurückhaltenden Menschen, der als Zugezogener in Elmshausen sich wohlgefühlt habe. Durch sein Engagement wollte er etwas an das Dorf zurückgeben. Willi Hartmann und Helmut Wagenknecht ergänzten noch, dass die Hütte dann in Zusammenarbeit von der Gemeinde Lautertal und dem Verein Naturpark Bergstraße Odenwald durch das Forstamt Heppenheim erbaut worden sei.

Nachdem Stähr in ein Pflege- oder Altersheim gekommen war, habe niemand mehr Kontakt zu ihm gehabt. In der Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des Verschönerungsvereins 1981 wird seiner als verstorbenes Gründungsmitglied gedacht. Dort wird er als zu früh verstorbener Idealist und Förderer gewürdigt, „der den Aktivitäten des Verschönerungsvereins seine besondere Aufmerksamkeit widmete und mehrere Vorhaben finanziell unterstützte“.

Karl Stähr war noch zu Lebzeiten mit der Ehrenmitgliedschaft im Verschönerungsverein ausgezeichnet worden. koe