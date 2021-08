Lautern. Der Gesangverein Sängerlust Lautern trifft sich am Samstag, 4. September, zur Hauptversammlung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr und ist in der Festhalle, und nicht wie zunächst gemeldet im SG-Vereinsheim. Auf der Tagesordnung stehen Berichte aus dem Vorstand und die Neuwahl der Vereinsführung um die Vorsitzende Edith Götz. Sofern die Inzidenz im Kreis Bergstraße am Tag der Sitzung über 35 liegt, wird das Treffen abgesagt. red

