Beratungen über das Ortsbild

Reichenbach. Das Ortsbild ist Thema der nächsten Sitzung des Reichenbacher Ortsbeirates. Dazu wird Ortsvorsteher Alfred Hogen unter anderem auf ein Anwesen in der oberen Beedenkirchener Straße hinweisen. Bereits zur Reichenbacher Kerb war Ortsvorsteher Alfred Hogen im Dorf unterwegs, um nach Verbesserungen für das Ortsbild Ausschau zu halten. Dabei war ihm dieses Grundstück ausgerechnet an einer Bushaltestelle ins Auge gefallen, so dass es allen Busreisenden sofort bemerken müssen. Über den Gartenzaun herausragende Brombeerranken stellen eine Verletzungsgefahr für Fußgänger dar. Hogen hofft, dass dieser Missstand möglichst bald beseitigt werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ortsbeiratssitzung findet am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach statt. koe