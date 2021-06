Beratungen über das Destag-Gelände

Lautertal. Der neugebildete Lautertaler Bauausschuss trifft sich am Dienstag, 6. Juli, zu seiner ersten Arbeitssitzung nach der Kommunalwahl. Sie findet ab 18 Uhr in der Heidenberghalle in Gadernheim statt.

Zum Vorsitzenden war in der konstituierenden Sitzung Jürgen Röhrig gewählt worden. Beim kommenden Treffen gilt es, einen Stellvertreter für ihn zu wählen sowie einen Schriftführer. Im Anschluss geht es um die Aufstellung des neuen Bebauungsplans für das Destag-Gelände in Reichenbach. Ein Investor will dort neben den Gewerbeimmobilien neue Wohnhäuser auf frei gewordenen Industrieflächen bauen. Im weiteren Verlauf befassen sich die Stadtverordneten mit der südostlichen Krehbergstraße in Schannenbach, dort soll ein Grundstück neu geordnet werden.

Danach wird der Bebauungsplan Gewerbegebiet Elmshausen aufgerufen. Auf dem Gelände des Steinbetriebs Dude ist eine Neuordnung vorgesehen. Nachdem der Steinbetrieb nicht mehr die ganze Fläche benötigt, soll dort Platz für Wohnungen und Ferienwohnungen entstehen. Auch der Bebauungsplan Grubenberg in Elmshausen steht auf der Tagesordnung, in dem Bereich soll ein Wohnhaus gebaut werden.

Weiter geht es mit einem CDU-Antrag bezüglich des Beitritts zu einem Landschaftspflegeverband, den der Kreis Bergstraße gründen will. Bei den beiden letzten Tagesordnungspunkten geht es um Anträge der SPD. Die Sozialdemokraten wollen Vertreter des Energieversorgers GGEW einladen. Dabei soll sich die Gemeinde über den Stand beim Ausbau der Elektromobilität erkundigen. Die zweite Einladung soll sich an Vertreter des Landesbetriebs Hessen Forst richten. kbw

