Beim Wandern rund um Gadernheim den Vögeln lauschen

Gaderheim. Die Gadernheimer Ortsgruppe im Odenwaldklub beginnt den Mai mit einer Vogelstimmen-Wanderung rund um Gadernheim. Die Wanderer treffen sich am Sonntag (1.) um 7 Uhr in der Früh am Jarnacplatz. Der Vorsitzende Werner Schmidt führt die Exkursion, deren Dauer mit etwa zwei Stunden angesetzt ist. Zum Abschluss haben die Vogelschützer eingeladen in ihr Vereinsheim im Heidenberg. Dort können sich die Wanderer und Gäste bei Grillwürsten und anderen Spezialitäten stärken. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. ppp

