Bei Unfällen starben in elf Monaten 22 Wildtiere in Reichenbach

Reichenbach. „Durch Verkehrsunfälle und Hunderisse wurde der Abschussplan mehr als erfüllt“ – bei der Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Reichenbach erfuhren die Jagdgenossen von den hohen Unfallzahlen mit Rehwild im Jagdbogen Reichenbach. 22 Tiere kamen allein in den vergangenen elf Monaten durch Unfälle ums Leben. Unfallschwerpunkte sind die Wildwechsel auf der B 47 Ortsausgang Reichenbach in Richtung Lautern am Regenrückhaltebecken und an der L 3098 Ortsausgang Reichenbach in Richtung Beedenkirchen zwischen Felsenmeerparkplatz und Wasserreservoir.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Versammlung legte Jagdpächter Thomas Meyer den Jahresbericht auch im Namen von Richard Meckel und Monika Müller vor. Die Wildunfälle sind das eine Ärgernis für die Jagdpächter, die andere Ärgernis besteht darin, dass der Wunsch der Jagdpächter nach Anbringen von Wildwarnreflektoren von der Verkehrsbehörde abgelehnt und verboten wird: „Billigend werden somit Personenschäden in Kauf genommen.“

Hunde rissen Rehe

Ein anderes Thema, das immer wieder aufkommt, sind die im Revier zu beobachtenden Hunderisse. „Aktuell wurden Anfang November wieder zwei Rehe von Hunden gerissen“, so Thomas Meyer. Bekannt ist, wem die Tiere gehören und es wurde Anzeige beim Ordnungsamt und der Polizei erstattet. Zum Abschluss seines Berichtes dankte Meyer den Landwirten für die Unterstützung bei der Kitzsuche vor der Wiesenmahd.

Wenn es auch einen leichten Rückgang beim Abschuss von Schwarzwild im Vergleich zu den vergangenen Jahren gab, ist die gute Anzahl der erlegten Tiere bedeutend für die Landwirte. Wie Peter Hannewald in seinem Bericht darstellte, sind die Schäden durch Schwarzwild in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Offensichtlich erfolgreich ist hier auch das Ausbringen von Schwefellinsen. Das Granulat öffnet sich bei Feuchtigkeit und verströmt den typischen Schwefelgeruch, der Wildschweine davon abhält Äcker und Wiesen durchzuwühlen. Positiv bewertete Hannewald auch die Anschaffung einer neuen Kombimaschine zur Beseitigung von Wildschäden, sie konnte in diesem Jahr der Jagdgenossenschaft gute Dienste leisten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Verlesen des Kassenstandes durch den Kassenwart Klaus Eckel wurde beschlossen, dass die Jagdpacht nicht ausbezahlt wird, sondern in der Jagdgenossenschaft zur Pflege und Anschaffung von Maschinen verwendet wird. Ein neuer Holzspalter wird nach dem Beschluss angeschafft, weil sich das alte Gerät nicht mehr reparieren lässt.

Die Maschinen der Jagdgenossenschaft sind bei einzelnen Landwirten untergebracht, die darüber Buch führen, an wen das Gerät herausgegeben wird und in welchem Zustand es sich befindet. Zur Versammlung sammelt der Jagdvorsteher Hannewald die Informationen ein und so kann überlegt werden, was bei den Gerätschaften getan werden muss. Da bei der Versammlung nicht alle Berichte vorlagen, wird Peter Hannewald in der nächsten Zeit bei den Jagdgenossen die Informationen einholen.

Die nächste turnusgemäße Versammlung findet im März 2022 statt, dieses wurde zum Abschluss der Versammlung verkündet. Dann waren alle Anwesenden von den Jagdpächtern zum Wildessen eingeladen. jhs