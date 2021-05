Lautern/Reichenbach. Wegen Baugrund-Untersuchungen kommt es ab dem heutigen Dienstag, 18. Mai, in Lautern und in Reichenbach zu Verkehrsbehinderungen. Das kündigte die Gemeinde Lautertal an. Betroffen sind in Lautern Brunnenweg, Hauptstraße und Hohlweg sowie in Reichenbach die Graswiese. Geplant sind dort halbseitige Sperrungen. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 21. Mai, abgeschlossen sein. red

