Beethoven und seine Zeitgenossen

Reichenbach. Für Samstag, 25. September, um 17 Uhr ist das nächste Konzert unter dem Motto „Wer will, kann kommen“ geplant. Es gibt Musik im Pavillon der ehemaligen Gärtnerei Hechler in Reichenbach in der Friedhofstraße 10. Geboten werden Werke der Komponisten Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.

Die Musiker sind Christine Hechler (Gesang), Arnold Schäfer (Gesang / Trompete) und Burkhard Dersch (Klavier“.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten. Es gelten die 3 G-Regeln. red