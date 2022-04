Beedenkircher Pfarrer Reinald Engelbrecht offiziell verabschiedet

Reichenbach. Voll besetzt war die Reichenbacher Kirche am Sonntag. Viele Gläubige waren gekommen, um „ihrem Pfarrer“ adieu zu sagen. Seit über einem Jahrzehnt war Reinald Engelbrecht Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen und unterstützte auch Pfarrer Jan Scheuermann in Reichenbach und Pfarrerin Marion Mühlheimer in der Gadernheimer Kirche.

Nun wurde er von Probst Stephan Arras entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet. Der Gottesdienst begann musikalisch mit dem Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“, gesungen vom Projektchor der Beedenkircher Gemeinde, der noch zwei weitere Liedvorträge brachte. Ein weiterer musikalischer Programmpunkt war der Vortrag „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ von Christine Hechler, Andrea Gulden, Dirk Ruis-Eckhardt und Hans-Jürgen Schmitt.

Beim Empfang nach dem Gottesdienst gab es viele Dankesworte und persönliche Gespräche mit Reinald Engelbrecht. „Der Himmel weint“, sagte eine Kirchenbesucherin beim Blick in den regnerischen Himmel. Auch Reinald Engelbrecht blickt sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft. Bei aller Freude über die zusätzliche Zeit, die jetzt für die Familie bleibt, werden ihm die Gespräche mit den Gemeindemitgliedern fehlen. Schließlich war Engelbrecht ein Pfarrer, der immer das Gespräch gesucht hat.

Auch nach der Abschiedsfeier wird Pfarrer Engelbrecht aber noch bis Ende Mai im Amt bleiben. Dann übernimmt Jan Scheuermann die Betreuung de Stelle. tn/Bild: Neu