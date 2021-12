Beedenkircher OWK-Wanderer trafen den Nikolaus

Beedenkirchen. Der Nikolaus war bei der OWK-Ortsgruppe Beedenkirchen-Felsberg zu Gast. Eltern, Großeltern und Kinder trafen sich zu einer kleinen Wanderung im Felsbergwald. Die Gruppe startete am Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen. Am Ende traf man den Nikolaus an der Seegerhütte. Organisiert worden war die Tour von Andrea Stelz und Alexander Gärtner.

Alle Kinder freuten sich über ein Geschenk vom Nikolaus. Dieser hatte viel Spaß mit den Kindern, denn fast jedes Kind konnte ein Gedicht aufsagen. Mit den Erwachsenen wurden Weihnachtslieder gesungen. Im Anschluss besuchte ein Teil der Gruppe die Hofweihnacht zugunsten des Kindergartens Beedenkirchen am Stotz. red/Bild: OWK