Beedenkirchener Sportler wollen ein Fest feiern

Beedenkirchen. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des SV Blau-Weiß Beedenkirchen konnte dessen Vorsitzender Bernd Kandt in Anwesenheit des kompletten Vorstands nur eine überschaubare Anzahl des aktuell 151 Mitglieder starken Vereins begrüßen. Daran und vielleicht auch an den gleichfalls überschaubaren Temperaturen im Dorfgemeinschaftshaus lag es vermutlich, dass die Tagesordnung zügig in knapp mehr als einer Stunde abgearbeitet wurde. Da der Vorstand mit Bernd Kandt, Jochen Kaffenberger (stellvertretender Vorsitzender), Andreas Peter (Rechner), Samira Wanitschek (Jugendwartin und Schriftführerin) und den Beisitzern Heidi Eckel, Benjamin Wanitschek und Marcel Peter im Juli 2021 ins Amt gekommen war, standen keine Neuwahlen auf der Tagesordnung. Auch Anträge waren nicht eingegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel gab es aus dem immer noch von Corona geprägten Jahr 2021 bei einer Rückschau dann auch nicht zu berichten. So erinnerte Rechner Andreas Peter an 2021 beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Januar. Die Erhöhung war nötig geworden, um nicht dauerhaft ins Minus zu rutschen. Der erstmalige Einzug wird im Laufe des Jahres erfolgen, wie Peter weiter berichtete.

Aktuell hat der Verein 151 Mitglieder. Die Zahl ist seit einigen Jahren konstant. Durch das erweiterte Angebot im Bereich Tanzfit wird sich die Mitgliederzahl vermutlich noch erhöhen. Inzwischen gibt es auch einen neuen Mitgliedsantrag, der beim Vorsitzenden Karndt, dem Rechner Peter oder der Schriftführerin Wanitschek erhältlich ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es folgten die Berichte aus den Abteilungen Tischtennis, Damen- und Herren-Gymnastik, Hobby-Kicker und Tanzfit. Den Auftakt machte die Tischtennis-Abteilung. Karndt berichtete von einem fünften Platz der Ersten Mannschaft in der Kreisliga. Sollte aufgrund des Rückzugs mehrerer Vereine in der kommenden Saison ein Aufstieg in die Kreisbezirksklasse möglich sein, wolle man die Herausforderung annehmen, wie er angab. Ein Aufstieg kommt auch für die Zweite Mannschaft infrage, wie Wolfgang Gärtner berichtete. In der zweiten Kreisklasse hatte man mit nur einem Punkt Rückstand auf den Meister den dritten Platz belegt.

Warteliste beim Kinderballet

Für die Damen-Gymnastik berichtete Karin Hörnle. Neun Damen nehmen aktuell das Sportangebot wahr. Da sich unter den Damen keine Berufstätigen befinden, wurde die Übungsstunde in den Vormittag verlegt. Die Gruppe, der sich gerne weitere Frauen anschließen können, trifft sich immer montags um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Wie später auch andere Sportler, bemängelte Hörnle die oft zu niedrigen Temperaturen in der Übungsstätte. Dazu will sie mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufnehmen.

Nachwuchs in der Gruppe wünscht sich auch Hans Hentschel bei der Herren-Gymnastik. Aktuell sind nur noch sieben Herren aktiv. Hentschel betonte, dass man sich über neue Mitstreiter jeden Alters freuen würde. Die Gruppe trifft sich immer montags um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei den Hobby-Kickern hat es durch Corona keine Turniere gegeben, wie Andreas Peter berichtete. Er hoffe, dass sich das alsbald ändert. Jetzt sei man wieder montags zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr auf dem SSV-Sportplatz in Reichenbach anzutreffen. Zwischen Oktober und März nutzen die Hobby-Fußballer dann zur gleichen Zeit die Lautertalhalle. Zurzeit sind zwischen acht und 15 Spieler aktiv.

Über fehlende Nachfrage im Bereich Tanzfit können Samira und Adriana Wanitschek nicht klagen. Ganz im Gegenteil. Beim Kinder-Ballett (drei bis sechs Jahre), das montags um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet, gibt es sogar eine Warteliste. Zurzeit sind 20 Kinder aktiv. Nahtlos schließen sich montags um 15.30 Uhr 15 Kinder (sechs bis zehn 10 Jahre) beim Kindertanzen an. Und abends um 20 Uhr sind die Frauen mit Zumba und Workout mit acht bis zehn Teilnehmerinnen an der Reihe.

Nach den Abteilungsberichten legte dann Rechner Andreas Peter seinen Kassenbericht vor. Die Kasse wurde von Wolfgang Gärtner und Peter Reimund im Vorfeld geprüft. Da es nichts zu bemängeln, sondern ein großes Lob, wurden der Rechner und der gesamte Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Zu neuen Kassenprüfern wurden Dennis Himmelsbach und Nico Goder gewählt.

Peter gab darüber hinaus eine Prognose zur finanziellen Entwicklung ab. Nach der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge dürfte sich bei etwa gleichbleibenden Ausgaben nach seiner Einschätzung ein kleines Plus ergeben. Bei den Ausgaben schlagen besonders die Übungsleiterkosten, die Hallenbenutzungsgebühren und Verbandsabgaben zu Buche.

Im Anschluss wurde von der Versammlung auf Bitte des Amtsgerichts noch ein Passus aus der Vereinssatzung gestrichen, der im Hinblick auf eine Änderung des Vereinszwecks und der Vereinsauflösung dem aktuellen Vereinsrecht widerspräche.

Abschließend kam der Wunsch aus den Reihen der Mitglieder auf, wieder ein Vereinsfest in die Wege zu leiten. Zuletzt war dies wegen fehlender Helfer nicht zustande gekommen. Der Vorstand will sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen und ausloten, ob es hier genügend Unterstützung gibt. fred