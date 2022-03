Der geplante neue Lautertaler Kindergarten in Elmshausen ist seiner Verwirklichung einen Schritt näher gekommen. In ihrer Sitzung haben die Gemeindevertreter die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet beschlossen, in dem der Bau entstehen soll.

Geplant ist ein zweistöckiger Bau, in dem bis zu neun Gruppen Platz finden sollen. Die Gemeinde reagiert damit auf die bauliche

...