Lautertal. Mehrere Container auf einem Baustellengelände "Am Schiffersacker" sind zwischen Samstagmittag (19.) und Sonntagmorgen (20.) in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter hebelten die Container auf und ließen anschließend unter anderem zwei Laptops mitgehen, wie die Polizei berichtet. Jetzt sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

