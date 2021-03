Beedenkirchen. Wegen Arbeiten an der Trinkwasserversorgung muss ab heute (Dienstag) in Beedenkirchen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, ist auf der Reichenbacher Straße der Austausch sogenannter Wasserschieber geplant.

Eine Baustelle wird am Lindenplatz eingerichtet werden. Die Zufahrt zur Hechlergasse bleibt dabei frei, der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. An der Ecke Modaustraße wird es während der Bauarbeiten eine Ampelregelung geben. red