Elmshausen. Wegen Kabelarbeiten kommt es ab morgen (Mittwoch) in der Straße Am Wingertsberg in Elmshausen zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird in Höhe des Hauses Nummer 4 der Gehweg für die Arbeiten gesperrt werden. Die Baustelle soll längstens bis Dienstag, 23. Februar, eingerichtet bleiben. red