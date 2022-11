Beedenkirchen. Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag (8. November) am Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen Bauschutt abgelagert. Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit. Das Ordnungsamt im Rathaus bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Tel.: 06254 / 30761 und 30737 oder E-Mail: Ordnungsamt@lautertal.de. red/Bild: Gemeinde

