Beedenkirchen. In der Schlössergasse in Beedenkirchen wird in diesen Tagen für Bauarbeiten ein Kran aufgestellt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Damit ist eine halbseitige Sperrung der Straße verbunden. Die Bauarbeiten, für die der Kran benötigt wird, sollen bis Anfang Juli abgeschlossen sein. red