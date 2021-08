Bauausschuss besichtigt Quarzwerk

Lautertal. Der Bau-, Umwelt- und Infrastruktur-Ausschuss der Gemeinde Lautertal findet sich am 31. August, Dienstag, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wie Vorsitzender Jürgen Röhrig in seiner Einladung schreibt, findet die öffentliche Versammlung ab 18.30 Uhr in der Lautertalhalle im Ortsteil Elmshausen (Am Fischweiher 100) statt.

Zuvor erfolgt allerdings eine Ortsbesichtigung: Um 18 Uhr machen sich die Kommunalpolitiker am Anwesen Nibelungenstraße 141 (Quarzwerk L. Dude) sachkundig und bereiten sich damit auf das Thema Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Elmshausen“ vor, das an diesem Abend auf der Agenda des Ausschusses steht. Überdies geht es unter anderem um die Sanierung des Alten Rathauses Elmshausen (hier: Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben). red