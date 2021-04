Bauarbeiten in Staffel

Staffel. Zur Vorbereitung der Verlegung von Glasfaserkabeln beginnen heute (Montag) Tiefbauarbeiten in Staffel. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die GGEW AG aus Bensheim lässt derzeit an zahlreichen Stellen in der Gemeinde Leitungen für schnelle Internet-Verbindungen verlegen.

In Staffel sind Tagesbaustellen am Krämerhof und an der Ecke Jugenheimer Straße / Am Lindenhof geplant. Dazu werden die Straßen teilweise gesperrt. Die Arbeiten sollen spätestens am Freitag, 22. Mai, abgeschlossen sein.

Weitere Baustellen

Im Rahmen des Glasfaser-Ausbaus sind in dieser Woche auch in der Sackgasse und Am alten Rathaus in Elmshausen sowie im Höllackerweg in Reichenbach Bauarbeiten geplant. Die Verlegung von Leitungen an der Beedenkircher Straße in Reichenbach verzögert sich nach den Angaben aus dem Rathaus noch.

Die bisherigen Baustellen seien weitgehend abgeschlossen. Es fehle nur noch die Abschlussschicht auf den Gräben. tm/red

