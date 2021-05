Reichenbach. Wegen der Behebung einer Störung im Telefonnetz kommt es zurzeit in Reichenbach in der Hohensteiner Straße in Höhe des Hofguts Hohenstein sowie an der Nibelungenstraße an der Sparkassen-Filiale zu Verkehrsbehinderungen.

Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit. Die Arbeiten sollen längstens bis Montag, 17. Mai, dauern. red