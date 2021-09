Gadernheim. An der Ecke Darmstädter Straße / Nibelungenstraße in Gadernheim kommt es ab heute (Mittwoch) zu Verkehrsbehinderungen wegen der Herstellung eines Hausanschlusses. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Mit den Arbeiten verbunden ist eine teilweise Sperrung von Fahrbahn und Gehweg. red

