Bauarbeiten in Elmshausen bis zum August

Elmshausen. Wenig Fortschritt ist in diesen Tagen an der Baustelle am Rathaus in Elmshausen samt Rathausplatz zu beobachten. Nachdem die Fertigstellung der Dachbedeckung mit den Biberschwanz-Ziegeln erfolgt ist, die lange auf sich hatte warten lassen, tat sich zuletzt nichts mehr.

Als nächster Schritt steht die Erneuerung der Sachsenhäuser Straße an, die von der Nibelungenstraße abzweigt. Dazu wird die Straße halbseitig gesperrt, der Gehweg wird nicht benutzbar sein. Dafür will man den Rathausplatz als Umleitungsmöglichkeit nutzen.

Geplant ist, die gesamte Baumaßnahme inklusive Fertigstellung des Platzes bis zum August abzuschließen. koe/Bild: Koepff