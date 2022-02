Batterien gehören nicht in Korksammlungen

Bensheim/Lautertal. Es kommt zwar immer wieder vor, dass die eine oder andere Batterie im Korksammelbehälter der Sammelstellen in Bensheim und Lautertal landen. Jüngst wurde aber ein ganzer Kunststoffbeutel mit einem Batterie-Korkengemisch eingeworfen. Das ist ärgerlich für die Organisatoren, müssen diese Fremdstoffe doch per Hand herausgelesen werden. Neben Batterien müssen wiederholt Einmalhandschuhe, Papiertaschentücher, Lumpen, Plastikteile, Kassenzettel und Coronamasken bis hin zu Sand aussortiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daher bittet die Lautertaler Korkinitiative die natürlichen Flaschenverschlüsse „sortenrein“ abzuliefern – auch Kunststoffkorken sind also nicht erwünscht. Zum Verpacken möglichst sollten nur Papiertüten verwendet werden.

Sammelstellen in Lautertal befinden sich bei der Bäckerei Knapp in Gadernheim, dem Blumenladen (Falltorbrücke) und dem Fotostudio Hogen in Reichenbach. In Elmshausen kann man die Flaschenverschlüsse bei der Firma Elektro Rettig, in Lautern beim Getränkemarkt von Edeka sowie in Schannenbach bei der Familie Kosch, Krehbergstraße 520, abliefern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Bensheim werden die natürlichen Flaschenverschlüsse beim E-Center entgegengenommen. koe